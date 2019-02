Sõjaminister Jüri Toomepuu: Eesti olukord on kehv, aga mitte lootusetu! 

Veteranpoliitik Jüri Toomepuul on oma sõnul seljataga 40tunnine reis USAst Eestisse ja nii seest kui väljast härrasmehelik palub end vabandada, kui see asjaolu kellelegi tema esinemises silma võib torgata. Tuletame lugejale meelde, et erukolonelleitnant ja Eesti eksiilvalitsuse kunagine sõjaminister Toomepuu on 88aastane.