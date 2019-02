Pluss, miinus, ennustus | Kelly Sildaru krooniti maailma parimaks, kuidas läheb Tänakul ja Järveojal Rootsis? 

Kelly Sildaru on maailmameister! Renni-, mitte pargisõidus! 16aastane neiu tõestas taas, et närvid on tal võistlusolukorras külmemad kui Antarktise manner. Olgugi et alasiseselt kahvatub MM X-mängude kõrval, on see Eesti spordisõprade jaoks märksa konkreetsem ja kõlavam saavutus, mis peegeldus ilmekalt sotsiaalmeediast. Hõiskasid needki, kel pole aimugi, mis on switch 1080 või cork. On ka põhjust, sest eestlaseid ei kroonita iga päev planeedi parimaks!