Seisukoht Seisukoht | Rikkis valijakompass Elis Kusma, toimetaja , täna, 17:59 Jaga:

Kui ühe portaali valimiskompass soovitab valida näiteks Vabaerakonda, teise seltskonna koostatu aga seab sama erakonna (või selle kandidaadi) seisukohtade kattuvuselt viimaseks, siis on kaks varianti: vastaja pole olnud oma vastustes järjepidev, või kipuvad sellised kompassid näitama valesse suunda. Kuna sarnaseid vastuolulisi tulemusi on saadud nii teleeksperimentides kui ka järelepärimise peale kuuldud väga paljudelt tuttavatelt, siis on raske uskuda, et asi on just nimelt üksikisikute massilises maailmavaatelises segaduses.