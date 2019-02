Repliik Erik Tohvri vastus Kalle Käsperile | Kirjaniku tööle annab hinnangu lugeja Erik Tohvri, kirjanik , täna, 17:32 Jaga:

Aldo Luud

Kolleeg Kalle Käsper püüdis 9. veebruari Õhtulehes oma kurvameelses följetonis luua muljet, et kultuurkapital on üks äärmiselt ebaõiglane ja kallutatud asutus ja Glavliti järeltulija. Glavlit oli teatavasti nõukogude aja trükiste poliitiline tsensor, kulka aga tahtvat tsenseerida praegusi trükiseid majanduslikul teel, valides hoolega neid, keda toetada ja keda mitte. Omalt poolt võin lisada, et olen avaldanud 34 romaani ilma mingi toetuseta – 15 aastat tagasi püüdsin kirjastajate õhutusel kaks korda kulkalt toetust saada – öeldi ära ja sellega minu suhtlus selle organisatsiooniga ka lõppes.