Igor Gräzin | Kes ma olen? 

Teistpidi jälle: Euroopa Liidus on ka meeldivaid asju, mida ei saa ju eitada. Ma ei oska küll ühtegi nimetada, aga võtame kas või selle, et me oleme selle liiduga ära harjunud ja meil on muudki targemat teha kui seda lammutada. See on eurokraatide (st Euroopa Liidu abil valitsejate) üks kõige alatumaid väiteid – nagu tahaksime meie, euroskeptikud, Euroopa Liitu ära lammutada. Ei tea mis hea pärast, taevas hoidku! Muide, euroskeptikud (akadeemias Nord tegutsenud teaduskeskuse „Vaba Euroopa“) teadurid ei öelnud mitte kunagi ega kellegi kaudu (aga noh, ja meil oli ikka radikaale kah!), et Euroopa Liit oleks vaja ära lammutada, vaid seda, et sinna liitu ei tasu minna uisapäisa ja läbimõtlematult. Ja meil oligi õigus.

Euroskeptikud ei ole seotud ühegi erakonnaga, nende motiivid võivad olla erinevad. Välispoliitikas veel eriti – näiteks Venemaa-poliitika: Austria, Ungari ja Itaalia on suhteliselt Moskva-sõbralikud, samas kui Balti riigid ei ole. Moskva-sõbralikkuses on süüdistatud Marine Le Peni. Mis on psühholoogiliselt seda totram, et poliitilise vajaduse tõttu võttis ta partei juhi kohalt maha oma lihase isa! Selline daam end Putini alla painutada ei lase, nagu kes tahes Euroopa Liidu poliitik.

Samas aga on näiteks nii Angela Merkel kui ka Federica Mogherini ise kommunistlike noorsooühingute kasvandikud ja juhid... Noh ja mis siis?

Põhiline vastasseis vanade parteide ja noorte euroskeptikute vahel seisneb selles, et ühed tahavad Euroopa Liitu sellisena nagu ta on, ehk väikeste lisandustega, teised aga arvavad, et on aeg teha midagi uut.

Hiromant kah ei ütle, mis see uus peaks olema, aga paar näidet võiksin tuua. Esiteks – seoses Brexiti-ehmatusega on hakanud kujunema riikide koostöö liidud Euroopa Liidu kui terviku sees. Viimati nn Uus-Põhjamaad (Island, Norra, Rootsi, Taani, Soome, Eesti); enne seda Vahemere-liit, Kesk-Euroopas Visegrádi grupp. Jällegi: veel kümme aastat tagasi oleks selles nähtud ohtlikku separatismi ja euroaluste õnnestamist, nüüd aga – pigem tulevikku.

Teine näide: ilma detailidesse laskumata mööngem, et Euroopa Komisjon on Euroopa Liidus kõige kallim ja kõige mõttetum asi. Demokraatiat seal ei ole, ametisse saadakse poliitiliste kombinatsioonide tulemustena ja miskit kasulikku sealt ei tule. Ainult direktiivid ja määrused. Komisjoni likvideerimine oleks ainuõige samm.