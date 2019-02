Juhtkiri | Libedad kõnniteed pole kellegi asi? 

Kuna ilmateade lubab nullilähedasi temperatuure ka alanud nädalaks, siis võib karta, et ebamugavad teeolud kestavad veel mõnda aega. See ei tähenda mitte ainult seda, et turvaliselt tööle ja mujale jõudmiseks tuleks ohtralt aega varuda, vaid paraku ka sedagi, et mõnel inimesel tuleb töölt pikemaks ajaks eemale jääda. Libeduse tõttu kukkujaid, kes vajavad esmaabi, on ainuüksi pealinnas keskmiselt neli-viis päevas, ent mõnel päeval suisa 30. Kukkujate tegelik arv on aga tõenäoliselt veelgi suurem.