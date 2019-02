Maailm OHTLIK OLUKORD: Vene külakest terroriseerivad jääkarud Ohtuleht.ee , täna, 14:20 Jaga:

Armas, aga ohtlik. AFP/Scanpix

Külas käib kondamas ja inimesi ohustamas üle 50 jääkaru. Hoolimata sellest, et inimesed võivad ohtu sattuda - võimud on kohalikke hoiatanud, et kaitse all olevaid jääkarusid kohalikud lasta ei või.