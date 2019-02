Helen Sildna: lõpetame Narva2024 projekti! 

„Tulenevalt Euroopa Komisjoni nõuetest ja hindamiskomisjoni tagasisidest Narva projektile on selge, et hankes etteantud eelarve piires ei ole võimalik konkurentsivõimelist taotlust koostada. Linnavolikogu ütles pärast 2019. aasta eelarve vastuvõtmist, et vajadusel leitakse kultuuripealinna projektile lisaraha. Nüüd, kui need vajalikud tegevused on pakkumuses detailselt mustvalgel nii eesti kui vene keeles lahti kirjutatud, ootasime linna poolt kinnitust, et vahendid nende teostamiseks leitakse. Need kulud ei pea käima läbi hankepartneri, vaid linn võib neid teenuseid ka teistelt pakkujatelt sisse osta. Oluline on aga kindlus, et need asjad saavad tehtud. Meie meeskond peab vastutustundetuks võtta vastu projekti, mis ei saa tulemust tuua. Kõik see oli detailselt kirjas meie hankepakkumuses," põhjendab teates Ragar Siil.