Jaan Heinmaa/Toidutare

Liha ja kartul koos pikaks ajaks ahju küpsema- see on üks mugav viis prae valmistamiseks. Nii jääb liha pehme ja mahlane ning kartul ja kaste on samas võtta. Puljongi kastme tarvis võib valmistada pulbrist või pastast. Retsepti vaata SIIT