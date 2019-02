Tahaksid teenida 51 eurot tunnis? Vaata, mida selleks tegema peab! 

Oled pikk või lühike, blond või brünett - kui oled valmis alasti teiste kodusid ja kontoreid koristama, siis võid olla just sina see, keda 51 euro eest tööle oodatakse, kirjutab Mirror.

Firmas koristajana töötav Anna kirjeldab, et enamasti on klientideks vallalised mehed. Firma kinnitab, et tegu on korraliku firmaga, kes hoolib oma meeskonnast ja klientidest. Ka nende privaatsusest.