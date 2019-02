Ilmataat: plusskraadid jäävad püsima nädala esimeses pooles 

Pühapäev öösel on peamiselt pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 7–13, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on +1..+3°C. Päeval on samuti peamiselt pilves ilm. Paljudes kohtades sajab lörtsi ja vihma, pärastlõunal jäävad sajuhood harvemaks. Puhub edela- ja lõunatuul 7–13, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s, õhtupoolikul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on +1..+4°C.

Esmaspäev erilist muutus ei too. Öösel sajab lörtsi ja vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 5–11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s, hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0..+2°C. Päeval trend jätkub: sajab lörtsi ja vihma, kuid õhtupoolikul tuleb ka lund sekka. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s, õhtul pöördub Lääne-Eestis loodesse ja tugevneb. Õhutemperatuur on 0..+2°C.

Teisipäev sajab samuti lund ja lörtsi, pärast keskööd lääne poolt sadu lakkab. Puhub loodetuul 6–11, saartel ja rannikul puhanguti 15–17 m/s. Õhutemperatuur on 0..-3°C.

Päeval lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja ilm on olulise sajuta. Puhub lääne- ja loodetuul 5–10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2..+1°C, õhtul langeb.