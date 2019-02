Kundas naist kurikaga peksnud julmurid võeti vahi alla 

„Politseinikud pidasid 7. veebruaril kuriteos kahtlustatavatena kinni 34-aastase ja 31-aastase mehe. Nendele esitati kahtlustus looma suhtes lubamatu teo julmal viisil toimepanemises, kehalises väärkohtlemises ja ähvardamises,“ teatas prokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova, lisades, et mehed ei tunnistanud end kahtlustustes süüdi.

Täna (09.02) taotles prokuratuur kohtult meeste vahistamist ning Viru maakohtu loal võeti mõlemad mehed kuni kaheks kuuks vahi alla, et välistada kahtlustatavate poolt uute kuritegude toimepanemist, võimaliku ohu ennetamist.

„Vahistamine on vältimatu, kuivõrd puudub igasugune alus arvata, et kergem kriminaalmenetluse tagamise vahend – elukohast lahkumise keeld või ka vahistamise asendamine elektroonilise järelevalvega võiks hoida isikut eemal uute kuritegude toimepanemisest samavõrra, kui on seda võimalik kindlustada raskeima tõkendi kohaldamisel,“ ütles Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Liis Vainola.