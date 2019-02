Paavo Nõgene: „See, et Eestisse reisitakse vähem, peaks paljude inimeste “köögis panema põlema punase lambi”.” 

"Eesti on ilus riik. Eestil on palju, mida näidata. Eesti võiks ja peaks tegema iga päev kõik selleks, et sellest ilust saaks osa järjest suurem hulk külalisi. Külalisi, kes lähevad ja viivad selle teadmise Eestist oma sõpradele, tuttavatele. Külalisi, kellest saavad Eesti “saadikud” - inglise keeles on selleks hea sõna “ambassadors”. Tendents, kus eestit külastavate välisriikide turistide arv ja seda suurelt meie lähinaabrite poolt näitab püsivat langustrendi, peaks tegema murelikuks. Ma ei soovi rääkida palju kedratud alkoholiaktsiisist, sest selle vindi üle keeramisest peaks nüüdseks olema aru saanud iga vähegi tark inimene. Millest ma aga rääkida tahan, on Eesti lugu.

Lugu, mida peaksid minema ja rääkima meie külalised mujal, teistes riikides - Eestis on äge, Eesti on ilus, Eesti on innovaatiline, Eesti on arenenud, Eesti on “nagu välismaa”, Eesti on selline riik nagu ma sooviks, et oleks ka minu kodumaa jne jne jne.

Selliseid jutte saab tekkida ning need jutud saavad levida vaid siis, kui Eestis käiakse ja käiakse rohkem. See, et käiakse vähem, peaks väga paljude inimeste “köögis panema põlema punase lambi” - midagi teeme me nüüd valesti. Meie trend on muutuses. Me peaksime reageerima, et seda muuta. Kõik, alates neist, kelle võimuses on muuta üle vindi keeratud otsuseid, kui ka need, kes saavad rohkem rääkida lugusid - tutvustada mis meil siin on, et taas see trend positiivseks muuta. Et need lood leviks taas suurema arvu “Meie saadikute” (ambassadors) kaudu.

Keegi tõi hiljuti ühe väga hea võrdluse. Ma ei ole kontrollinud, kas selle esimene pool vastab tõele, kuid teine pool küll: “Eesti põllumajanduse panus meie riigi SKP-sse on sama suur kui soome turistide panus Eesti SKP-sse. Pôllumajanduse heaks töötab Eestis ministeeriumis 248 ametnikku, Eesti turundamiseks Soomes, EAS-i koosseisus, 248 ametnikku vähem.”

Mida ma soovin öelda - me ei peaks leppima, me ei tohiks leppida, et meie naaberriikide inimeste Eestisse vähem reisimise katavad otsitud põhjused ning uued turistid Saksamaalt või Aasiast. Meie eesmärk vöiks ja peaks olema, et uued oleksid lisanduvad külalised, mitte miinust tasandavad külalised. Ainult selliselt tekib rohkem lugusid, kui äge ja kui ilus on Eesti. Ainult selliselt pöörame me selle trendi taas Eesti kasuks, sest suust-suhu reklaam on see kõige parem reklaam.