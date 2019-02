Seltskond Kas Meghani veidrad pöidlad annavad aimu tema sünnitusest? Toimetas Triin Tael , täna, 12:00 Jaga:

Teravsilmad on märganud, et hertsoginna Meghani pöidlad on erakordselt painduvad. WPA-Pool/SIPA/Scanpix

Hertsoginna Meghan on tuntud joogafanaatikuna, kes enne Briti kuningliku perekonnaga liitumist oma kehaväänutustest sotsiaalmeedias fotosid jagas. Teravsilmad on märganud, et painduvus laieneb ka Meghani pöialdele, see aga võib anda aimu tema peatse sünnituse kulust.