BAARI-MADISE BLOGI | "Eesti laulu" poolfinaalid: kehv huumor matusemeeleolu taustal?!

"Mina, põline eestlane, kes üles kasvanud rukkilillede ja musta leivaga, olen kogu elu teadnud, et suur laulupidu on aasta, lausa sajandi, suurim muusikapidu. Ja nüüd 31.jaanuarist on selleks hoopis Eesti Laul. Millal see juhtus ? Või see oli Pireti ja Oti isiklik arvamus. "Fake news" on asja nimi. Ei maksa ikka ennatlikult laulupidu troonilt lükata," kurjustab Baar-Madis.