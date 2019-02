SÜDAMEVALU: Ukraina poksiäss võttis USA näitlejatarilt tütre 

Us Weekly andmeil kohtub Hayden (29) nelja-aastase Kayaga harva ning igatseb teda hirmsasti. Aeg-ajalt käib näitlejatar ka Euroopas, kuid peamiselt viibib Los Angeleses, kus tal on uus kallim - 28aastane näitleja Brian Hickerson. Anonüümsete allikate väitel on paarikesel kombeks pidu panna ning lapsel poleks tervislik ema juures elada. „Lähedased ei oska midagi peale hakata. Hayden ei kuula mitte kedagi.“