REPSIDE ELLU ROMANTIKAT EI JAGUNUD: "Eks mees tundis end kõrvalejäetuna..." 

"Eks mees tundis end kõrvalejäetuna, eriti väikese lapse kõrvalt," tunnistab Reps, et on mehelt etteheiteid kuulnud.

"Uskusin, et ühel hetkel vaatab abikaasa tagasi ja mõtleb: need paar aastat elus olid jah natuke keerulisemad, aga see oli seda väärt, kuna need säravad silmad, kes sinu poole alt üles vaatavad ja sind jumaldavad, on kogu seda pingutust väärt," arvab Mailis Reps, et ega ta mehe ideaaliks polnudki nii suur peremudel.