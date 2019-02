Eakas jalakäija sai ülekäigurajal autolt löögi 

69-aastane jalakäija toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politsei meenutab, et teeolud Eestis on lumised, mistõttu tuleks varuda sihtpunkti jõudmiseks aega, vältida võimalusel möödasõite. Kindlasti tuleks hoida ka piisavat pikivahet, et juhil jääks võimalus ootamatu situatsiooni korral õigeaegselt reageerida.