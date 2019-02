Tallinnas ei täida koolikohustust ligi 300 last 

Nende andmete põhjal ei täitnud 2017/2018. õppeaastal Tallinnas koolikohustust 291 last, ütles Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula. Neist kaheksa-aastasi on 156, seitsmeaastasi 83. Ülejäänud vanusegruppides on selliseid lapsi alla kümne.