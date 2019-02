Tabloidväljaanne kiusab maailma rikkaimat meest 

Jeff Bezos süüdistab väljapressimises meediaettevõtet American Media Inc (AMI), täpsemalt ettevõttele kuuluvad kollast kõmulehte National Enquirer.

Bezose sõnul sai leht kuidagi oma valdusse tema personaalsed sõnumid, tema algatas selle peale uurimise, selgitamaks välja, kuidas sõnumid tema tahte vastaselt sedasi lekkida said. 7. veebruaril postitas Bezos oma blogisse e-kirja, milles AMI jurist ähvardab, et kui Bezos uurimist ei lõpeta, avaldab National Enquirer lisaks sõnumitele Bezosest ka kõiksugu intiimset laadi fotosid, mis samuti ajalehe kätte on jõudnud.

Hr Bezos kirjutab: „Selle asemel et väljapressimisele ja šantaažile alluda, otsustasin avaldada nende kirja täpselt sellisel kujul nagu nad selle mulle saatsid. Seda hoolimata isiklikust kahjust ja häbimärgistamisest, millega nad mind ähvardavad.“

Ähvarduse kohaselt on pildid Bezose selfid, millest üks on foto tema intiimpiirkonnast, paaril fotol on ta palja ülakehaga ning lisaks on seal mõned Bezose klõpsitud seksuaalselt sugestiivsed fotod tema armukesest Lauren Sanchezest.

Miljardär lisab, et AMI nõudis temalt valetunnistust. Tunnistuse sisuks oleks olnud öelda, et National Enquireri paljastused ei ole poliitilise tagamõttega. AMI jurist nõuab kirjas, et hr Bezos ja tema uurimismeeskond peavad kinnitama, et neil pole ühtki alust ega andmeid ettevõtet poliitilistes motiivides kahtlustada.

Jeff Bezos on ka ise meediaäris tegev, talle kuulub ajaleht Washington Post. Sageli poliitilises kallutatuses süüdistatud National Enquirer aga paistab selgelt silma nt president Donald Trumpi toetamisega ja Trumpi vastaste teotamisega. Bezos ise usub, et just sinna, väljaannete teatavasse poliitilisse erisusse ning tema isiklike vaadete taha ongi koer maetud.