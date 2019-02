„Vanaema, vanaisa! Ma tahan tunda, et te armastate mind!“ ehk kuidas luua ja hoida sooja suhet lastelastega? 

Sageli arvatakse, et vanavanemate ja laste head suhted on juba justkui põlvkondadevahelisse suhtlusse sisse kodeeritud ja kui neid ei teki, on viga hukkaläinud või hoolimatus lapses. Ameerika sotsiaalteaduste professor Merril Silverstein ütleb aga, et lähedase suhte määrab vanavanemate suhtumine oma lastelastesse. Iseenesest nende vahele armastusesilda ei teki. Lapsed õpivad oma vanaemasid-vanaisasid väärtustama ja hindama vastavalt sellele, kuidas viimased oma rolli üle võtavad.