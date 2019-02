Kuidas autod Eestis raadio sisse said 

Raadio autosse panek polnud bürokraatiata võimalik. Selleks oli Tartus vaja kõigepealt telefonivõrgu kantseleist ja seejärel linnavalitsusest luba hankida ja mõnel juhul minna ka politsei jutule, sest ajalehed hoiatasid: „Kui raadioga autosid on palju, siis võib see tänaval rohkesti kära tekitada. Autos raadiot mängida on ju sama, mis avalikus kohas muusika tegemine, milleks peab olema politsei luba.“