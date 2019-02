Kausitoit: tervislik ja kerge kõhutäis  

„Kui klassikalisest kausitoidust poke bowel`ist rääkida, siis see on pärit Hawaii saartelt. Sealt on see vaikselt jõudnud Los Angelesse ja teistesse suurlinnadesse ning viimase viie aastaga on saanud sellest kasvav trend,“ ütleb Tallinnas kahe tänavatoidubaariga algust teinud Jörgen Kohal. Ta avastas kausikultuuri Rootsis. „Stockholmi turul pakub 90% kõigist lõunasöögikohtadest kausse. Peale klassikaliste kalakausside saab vokikausse jpm, isegi Lähis-Ida dolmad ja bulgur on kolinud kaussi.“