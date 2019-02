VIDEO | Lennart Meri tänapäeval: mahlakad jutuajamised on asendunud säutsumise või haukumisega 

Kuid tipus seistes ja Eesti lippu heisates peaksime olema ühtlasi ka ettevaatlikud. Oma rännakutel Siberi ürglooduses liikusin enamasti mööda jõgesid ja lauskmaad, tungisin läbi metsade ning soode, kus ma muide korduvalt tundsin, nagu matkaksin hoopis Kakerdaja rabas või Pudisoos − ka see on ülemaailmse võrgustiku üks iseloomujooni, et meid ühendab rohkem kui eristab. Ent vahel tuli ette ka kordi, kus mina ja mu reisikaaslased sattusime silmitsi mõne kõrgema mäega ja otsustasime nende tippu tõusta. Mäe otsa ronimist võiks võrrelda Eesti viimase 25 aasta looga: ränk töö, lootuse kaotamine ja selle taasleidmine, mahajääjate järeleaitamine, hea tahe ja − vankumatu usk. Ja siis me olimegi mäe tipus, head kaasmaalased, ning ma võin teile kinnitada: tipus on tõesti õhk hõre. See mõjub kuidas kellelegi, mõni mees joovastub, mõni vajub mõttesse, mõni muutub uniseks, sest ta arvab: töö on tehtud. Milline neist on tänane Eesti?

Too ülemaailmne võrgustik, milles ka Eestil oma kindel koht täita, on nagu kalamehe võrk: ta laotub laiali nõnda, et iga silm on seotud teiste silmadega, iga tõmme ühes võrgu servas mõjutab kogu võrgu liikumist. Narr on mõelda, et meil on olemas üks teine võrk, ainult meie oma, mille kavalasti rehepapi moel üks hetk vette viskame ja ise kala püüdma hakkama. Sellist võrku ei ole olemas, head kaasamaalased. Eesti on osa maailmast ning maailm on osa Eestist − nii on see alati olnud ja nii see ka jääb, ja siinkohal panen oma lausele punkti, sest ühtegi teist kirjavahemärki järgneda ei saa.

Ilmselt mõistate nüüd, miks James Mattise lahkumine USA kaitseministri kohalt mind nõnda sügavalt vapustas. Väärtused, mille eest kindral Mattis seisis, olid − ja kallid kaasmaalased, on endiselt − ka meie väärtused: ükski riik ei tohi jääda mitte kunagi üksi. Eesti ei tohi jääda üksi. James Mattise lahkumise järel ütlesid mõned kommentaatorid, et USA administratsioonist lahkus viimane täiskasvanu ning nüüd on tulevik säutsu-poliitikute käes. Ma ei ole kindel, mida sellest arvata, sest ma ei ole USA president. Ma olen Eesti Vabariigi president. Ent olukord tuleb hirmutavalt tuttav ette. Varblased on jõudnud ka meie põllule.

Tuleviku peale mõtlemine, millest ma täna juba niivõrd mitmel korral olen kõnelenud, on oluline aga ennekõike lähtuvalt meie identiteedist − või asendagem see kole ebamäärane sõna lõpuks ometi kaunikõlalise emakeelse väljendiga "endateadmus". Meie endateadmus on see, mis januneb tuleviku järele nagu kuivanud maa juuli lõpus Kihelkonna kadakate vahel vihma järele. Seal, Kihelkonna kadakate vahel, ei ole imekristalle, millega äritsemine võiks tuua lahendused meie hädadele. See kivine pind ongi meie endateadmus, kallis Eesti rahvas. Ärgem unistagem kristallidest, ärgem ehitagem oma unistusi üles kellegi teise andamitele, vaid uskugem kividesse, iseenda raskesse töösse, ja armastusse. Eestist saame unistada ainult meie − mitte keegi teine. Ainult meie. Meie kõik.

Olen kõnelenud nii mõnegi poliitikuga nii siin kui meie piiride taga, ning küsinud põhjuste järele, miks me enam tuleviku peale ei mõtle. Miks oleme loobunud unistustest nagu loobub külamees vettinud heinast − anname ta lihtsalt ära esimesele ettejuhtuvale, sest uskuge mind, kui me ise Eesti tuleviku pärast ei muretse, on küllaga neid esimesi ettejuhtuvaid, kes seda meie eest teevad, kuid seda enam mitte meie endateadmusest lähtuvalt, vaid vaadates Eestit pelgalt kui energiallikate reservuaari: Eesti ei ole nende jaoks midagi enamat ühest kaevandusest. Kõik poliitikud on mulle vastanud: me ei saa tuleviku peale mõelda, sest ühiskond on lõhenenud. Head sõbrad: tule taevas appi.

Iga eestlane teab, et kui me pika talve üleelamiseks hakkame küttepuid lõhkuma, siis tuleb panna halg paku peale ikka niipidi, et väike pragu jääks kirvesilmale ette. Kõige kergem on lõhkuda midagi, kus on juba mõra sees. Eesti ühiskonnale ei ole antud eesmärki, sest temas on lõhe, vaid Eesti ühiskonnas jooksevad praod, sest meil ei ole eesmärki. Ja ma ei kõnele siin Eesti Nokiast. Me kõik teame, mis juhtus Nokiaga, ja me peame sellest õppima. Nokia languse põhjustas enesega rahulolu. Nad olid tipus, õhk muutus hõredaks, nad uinusid. Head kuulajad. Ma tunnen, kuidas meie julgestusköied annavad järele, kuidas kaljunukid ei kanna, kuidas taevas on tõmbunud tumedaks, aga me ei hoia enam kokku. Kukkumine on lähedal, head sõbrad. Kas oskame seda vältida?

Mis saab ja peab olema Eesti eesmärk? See on samasugune küsimus nagu mis saab ja peab olema elu eesmärk? Vastus on lihtne. Eesti eesmärk on Eesti. Meie keel ja kultuur, meie inimesed ja loodus − need moodustavad Eesti, ühe väikese maailmaime. Ja ärme räägi Eesti säilimisest, sest säilimine saab olla hea perenaise eesmärk, kui ta moosid talveks sahvrisse paneb, kuid ühele riigile sellest ei piisa − räägime Eesti arengust, edasiliikumisest, unistamisest. Räägime sellest, mida varblase säuts ei haara.