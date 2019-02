Juhtkiri | Keskerakonna rahataak 

Selles valguses kerkib loogiline küsimus, kas väidetavalt uuenenud Keskerakonnas on uus lähenemine kõigis aspektides. Võimuvahetus küll toimus, kui Savisaare asemel võttis ohjad üle noorem põlvkond, kuid läbipaistvust rahaasjades ei tulnud. Erakond ise jätaks senised rahaasjad selja taha põhimõttel, et mis sest vanast asjast ikka meelde tuletada.

Mingit uut poliitilist kultuuri rahaasjade korraldamises pole tulnud, sest ERJK otsuseid peetakse ebapädevaiks, kallutatuiks, kaevatakse kohtusse ning rünnatakse komisjoni isiklikult. Kuid uuenemiseks ei piisa, kui vanu asju eitada ja öelda, et see meisse ei puutu. Kui senine edu on ehitatud alusetult saadud rahale, siis tuleb see raha mitte ainult tagastada, vaid ka tõestada, et erakond suudab pinnal püsida ausal moel rahaasju korraldades.