Jüri Pino | Lööge nunnumeetrid puruks 

Kes minu küsimusele, et mis putkaga tegu, vastas hästi napilt: füüsiliselt nad ei aita. Mis suurendas niigi juba esinevat umbusku igasugu keelajate suhtes. MTÜde ja kolmanda sektori suunas niikuinii ja ammusest ajast.

Kallid kaitsjad

On varem jauratud, vabandust korrutamise pärast, vereimejate kontorid pankades on tagasihoidlikumad; igasugu kaastundekongresse peetakse väga kallites saalides. Ja ei käi mingi õilsuse ajamine sugugi vabast ajast ja peale makstes, vaid mõnigi paleus on päris hästi tasustatud.

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Millega ei taha väita, et kõik on sihukesed ja neid särasilmseid tulihingi poleks olemas. Ainult et.

Ainult et, olles löönud kord kahtlema oma õigsuses, luges üks igasugust veel teemal manu. Ning kas nüüd veendumus, aga miski uid jäi, et ega väga mööda pandudki. Sest eks ole segased suures ilmas ju tõesti igasugu karusloomi väevõimuga vabastanud. Need aga, sada või enam põlvkondi puuriloomad, ei saa looduses hakkama. Surevad nälga ja janusse, sest ei tunne toitu ega vett äragi. Ning kus ka seni pole neid farme keelustatud, on pidajatele kompensatsiooni makstud. Ehk riik maksab kellegi südamehaleduse kinni, aitäh. Nagu neid arusaamatuid väljapillitud kulusid vähe oleks.

Keegi märkis, muide, et väga kehvades tingimustes peetud puuriloom ei kasvata endale iialgi müügikõlblikku karusnahka selga, vaid jääbki repetanuks. Mis lihtviisiliselt peab olema tõsi.

Et jutt jõle pikaks ei läheks... ah, hästi kähku. Omal on koer paar korda jooksu läinud. Kummalisel moel teatatakse sellest alles järgmisel päeval, justkui selleks, et saaks ikka majutuskulude ja toitlustuse eest arvet esitada; igasuguse relva raual on eluiga ja, andku teadjad relvur-ballistikud andeks, vist nii, et mida suurem kaliiber, seda lühem... miks olid nt Kruppi ülimänguasjade mürsud järjekorranumbritega, vt William Manchester „Kruppi relvad“, kiirpaugutus pidada tõepoolest jahipüssi tapma, nii, kõik.