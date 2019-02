Elurikkuse erakond sai lõpuks ometi programmi valmis 

Erakonna koosloomes sündinud programmi kandvateks teemadeks on viis põhilist suunda: loodust taastav majandus, kaasaegne ja rikastav haridus, alt üles toimiv tõhus riik, toimivad kogukonnad ja inimeste julgeolek.



"Meil ei ole palju aega jäänud, et reageerida kliimasoojenemisest tulenevatele probleemidele ja see eeldab laiapõhjalisi ühiseid otsuseid, et mida ja kuidas me teeme, et meile ja meie lastele jääks siin elamisväärne elukeskkond, " ütles ERE peaminstrikandidaat Mihkel Kangur.

"Selleks et üheskoos ühise eesmärgini liikuda, oleme otsustanud kasutada otsedemokraatiat otsuste langetamisel, millega on kodanikud kaasatud ka uue Eesti ülesehitamisse. Talgute tegemise komme on meie kultuuri iidne osa, koos tehes suudame suuri asju liigutada ja targemaid otsuseid langetada."