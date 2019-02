Top | Ajutine vabadussammas 

Rahandusministeerium on otsustanud üle trumbata Reformierakonna viie rikkaima hulka jõudmise loosungi ning ennustab Eestile katkematut majanduskasvu kuni aastani 2070. 50-aastase katkematu eduloo prognoosimisega võivad tublid ametnikud võtta ära leiva igat masti ennustajatelt ja nõidadelt. Kui ennustus peaks aga metsa minema, siis aru pärida pole kelleltki, sest kõik rahandusministeeriumi maagid on aastal 2070 juba pensionil.

Ajal, mil nii mõnigi erakond räägid kaitsekulutuste tõstmisest 2,5 protsendi peale ning kavas on järjest uhkemate relvasüsteemide ostmine, on leitud, et kokkuhoiukohaks sobivad hästi kaitseväelaste aluspüksid. Riik neid enam koos muu varustusega kaitseväelastele ei anna, aluspükse kanda soovijad peavad need edaspidi ise ostma.