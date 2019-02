Justin Bieberi pihtimus: olin seksisõltlane! 

24aastane laulja tunnistas, et lapstähestaatus rikkus ta ära. 13aastaselt maailmakuulsaks saanud Justin hakkas endast väga palju arvama: „Kandsin isegi toas päikeseprille. Õhtul.“ Ta elas tõelist staarielu: hulgaliselt juhusuhteid, meelemürgid ... Kuid ei nautinud teda. Justini sõnul õpetas ema teda naisi austama. Seetõttu ei nautinudki Bieber juhuseksi. Appi tulid uimastid ja ravimid. „Ma vist kasutasin Xanaxit sellepärast, et mul oli niivõrd häbi.“ Asi läks käest: aeg-ajalt pidid turvamehed õhtul veendumas käima, kas Justin on ikka elus.

2017 jättis Justin ära maailmaturnee 14 viimast kontserti. Vallandusid kõlakad tema vaimsest seisust. Nüüd tunnistab ta, et vajus tuuril sügavasse depressiooni. „Olin üksildane. Vajasin aja mahavõtmist.“ Nüüd on Justin karjäärist teadlikult taandunud. „Juba ainuüksi muusika peale mõtlemine ajab mind stressi.“

Justin ja Hailey tahavad, maksku mis maksab, et nende armastus kestma jääks. Nad ei varja, et on vajanud terapeudi abi. Bieber seletab, et ta oli õppinud inimesi kahtlustama - ega neil temaga suheldes mingit tagamõtet pole. Ta kahtlustas isegi Haileyt ning ka iseend. „Oleme nõuks võtnud üheskoos kasvada ja teineteist kõigis nendes muutustes toetada,“ kinnitab Hailey (22). Lõppude lõpuks on Justin mu parim sõber. Ma ei tüdi temast iial.“