Tai printsess kandideerib kuninga tahte vastu peaministriks 

67aastane printsess Ubolratana Mahidol teatas 8. veebruaril Instagrami vahendusel, et eelistab elada tavainimesena, taandades end oma kõrgest tiitlist. Printsess ütles kuninglikust elust lahti ka kord varem, kui abiellus Ameerika kodanikuga. 1972. aastal sõlmitud abielu lagunes 2001. aastal ning Ubolratana naasis Taisse, kus võttis kuningliku tiitli tagasi. Ta asus taas aktiivselt kuningapalee elus osalema ning oli lähedane oma isa, kuningas Bhumibol Adulyadejga. Vana kuningas suri 2016. aastal.

Printsess oskab end hästi pildil hoida. Ta on aktiivne sotsiaalvõrgustikes postitaja ja filminäitleja, esinenud mitmes kodumaa mängufilmis. Ta on kolme lapse ema, kuid üks tema lastest hukkus 2004. aasta tsunamis.

Printsess isa matusetseremoonial EPA/Scanpix

Samal teemal Maailm Tai endine peaminister põgenes riigist kohtumõistmise hirmus Printsessi vend kuningas Maha Vajiralongkorn ei pea õe poliitikakarjääri algust eetiliseks. Kuningapalee ametlikus pöördumises seisab, et selline tegu ei sobi riigi kultuuri ja kombestikku. Traditsiooniliselt kuninglik pere (vähemalt avalikult) poliitikasse nina ei topi. Kuningas kirjutab, et printsess võib ju ise end tavainimeseks kuulutada, kuid see ei vabasta teda eluaegsetest sidemetest paleega.

Tai valimised toimuvad 24. märtsil. Maailm hoiab sündmusel huviga silma peal, tegemist on esimeste demokraatlike valimistega viimase viie aasta jooksul, mil Taimaa on olnud sõjaväe kontrolli all.

2014. aasta riigipöördes ajas sõjavägi laiali Tai valitsuse ja pagendas toonase peaministri Yingluck Shinawatra koos tolle venna Thaksin Shinawatra, kes samuti peaministri ametis istunud. Õel-vennal, kes pärit väga mõjukast perekonnast, mis on Tai poliitikat kujundanud aastaid, on aga Taimaal endiselt palju toetajaid, nende seas ka printsess Ubolratana, kes on registreeritud Shinawatratele lojaalse partei liikmena.