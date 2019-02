Ariana Grande süüdistab Grammyde korraldajat valetamises 

Väidetavalt tahtis 25aastane Grande esitada oma uut singlit „7 Rings“ . Kui korraldajad sellest keeldusid, pakuti välja, et lauljatar võiks esitada hitipopurrii, mille seas oleks ka kõnealune laul. „Pakkusin välja kolm eri laulu. Asi on koostöös. Asi on toetuses. Asi on kunstis ja aususes,“ ütleb Ariana.

BBC Newsi muusikaekspert tõdeb, et Grandel polegi vaja Grammydel esineda, sest ta on niigi kuulus ja edukas. Hoopis suurem kaotus on see Grammydele, et maailma populaarseim poptäht nende šõul ei esine. Ken Ehrlich kinnitas kuuldusi, et šõul keeldusid üles astumast ka räpparid Drake, Kendrick Lamar ja Childish Gambino. „On tõsi, et meil on hiphopimaailmaga endiselt probleem,“ ütles ta Associated Pressile.