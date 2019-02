Ootamatu pööre: Nykäneni matuse kulud katab heategevusorganisatsioon 

Pietarinkadun Oilersi nimelise heategevusorganisatsiooni asutaja Robert Nyman ütles Iltalehtile, et olümpiasangari matuste arutelust jäi talle veidi paha tunne. Seetõttu otsustas organisatsioon ise matusekulud katta. „Pietarinkatun Oilers on 1990. aastast heategevusega tegelnud ja ka Matti on meie tempudes kaasa löönud. Mõtlesin, et kuna Matti on meie organisatsioonile nii palju andnud, oleks matusekulude katmine kena moodus möödunud aastate eest tänu avaldada.“