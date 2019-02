Mis on koka parim abiline? Loomulikult õige kööginuga! 

Teemantviili on käsiteritajatest kõige lihtsam kasutada ja see on eriti efektiivne, kusjuures teritusnurga hoidmine on teemantviiliga oluliselt lihtsam kui terituspulgaga, seega vale nurga all teritamise risk väheneb. Teemantviiliga võib teritada kõiki terariistu: tippklassi kokanugadest ja kääridest kuni vikatini välja.

Pakume ka võimalust õppida teemantviili õiget kasutamist, sest korralikult teritatud noaga kokkamine on suisa nauding!

Meie tootavalikkusse kuuluvad ka nugadekotid, millega on mugav ja turvaline kanda nugasid kaasas, kas siis suvilasse, matkale või tööle. Saadaval on nii pehmemaid kui ka tugevamaid kotte ning pehme koti eelis on selle kokkukäidavus: kui kotis on ainult lühikesed noad, saab selle kokku murda ja kanda kasvõi seljakotis. Nugadekotte on erineva suurusega: 4-le, 8-le, 10-le ja 17-le noale.

Pakume ka erinevaid nugadepakke, kusjuures parimad nugadepakud on lahtritega, kus nugade terad ei puutu teineteisega kokku ja need sobivad erinevate laiustega teradele. Meie tootevalikus olevas Eva Solo nugadepakus on suurepärane omadus plastikust siseosade näol, mida saab korpusest eemaldada ja eraldi pesta. Tulemuseks on stiilne nugadepakk, mis on mitmeotstarbeline ja hügieeniline.

Eksivad need, kes arvavad, et meie pakutavad noad on mõeldud vaid profikokkadele. Meie heade klientide hulka kuuluvad nii restoranide kokad kui hobikokad ja toidugurmaanid, kes kõik ei väsi kiitmast meie nugade kvaliteeti, lõikeomadusi ja tasakaalu.