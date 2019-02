Maailma rikkaim inimene süüdistab kõmulehte väljapressimises 

Bezos, kelle varandust hinnatakse umbes 140 miljardile eurole, ja tema kauane kaasa MacKenzie teatasid jaanuaris 25 aastat kestnud abielu purunemisest. Kõmuajakirjanduse hinnangul jäi mulje, et kuulus paar tegi ennetava sammu: kohe-kohe pidi ilmuma National Enquireris fotodega paljastuslugu Bezose salasuhtest endise telediktori Lauren Sancheziga.

National Enquirer avaldaski paarikese intiimseid mobiilisõnumeid ning lisas, et kuna osad sõnumid on pornograafilised, pole neid sünnis trükki anda. Nüüd kirjutab Bezos blogpostituses, et ta palkas turvakonsultant Gavin de Backeri uurima, kuidas tema erasõnumid ajakirja valdusesse jõudsid ning mis on Enquireri motiivid.

Seepeale nõudnud National Enquireri emafirma American Media Inc (AMI), et ta lõpetaks nuuskimise. Vastasel juhul ähvardanud AMI, et avalikuks tehakse veel mitmed Bezose erasõnumid, kuid ka üheksa selfit. Amazoni juhi sõnul on nende seas näiteks kaader tema suguelundist ja veel mitu diskreetset pilti, mõni temast, mõni tema uuest kallimast Lauren Sanchezist.