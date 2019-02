KARM TALV RÄSIB: Eesti põhimaanteel Tallinna–Tartu vahel haigutavad augud 

„Päris tõsiseid auke oli küll vaid paar-kolm tükki, mõned olid juba lapitud, aga kevadeks võib seal asi päris hulluks pöörata,“ ütleb Ahto. Tema sõnul pole ta teistel suurtel teedel sellist lagunemist märganud.

„Tänavu talvel on tõesti vanemate katete puhul lagunemist tavalisest rohkem, aga kindlasti ei ole olukord kriitiline,“ sõnab Valt. „Suure tõenäosusega peab kevadel tegema teedele talvekahjustuste parandustöid, mis on meie ilmastiku puhul paratamatu. Nulli ümber kõikuv temperatuur mõjub teele kõige halvemini, sest nõuab tihedamat soolapuistamist.“

„Hooldaja peab tagama, et tee oleks sõidetav,“ tunnistab Valt, et talvise ilmaga tee lappimine ei ole kõige mõttekam tegevus ja ajutine paikamine kestab halvemal juhul vaid mõni päev. „Peamiselt kasutavad meie hooldepartnerid praegu külma asfalti või bituumenit ja killustikku,“ selgitab ta tehnoloogiat. „Paraku vajab asfaltkatte parandamine sooja ilma ning hiljemalt kevadel tuleb need parandused ümber teha. Väga külmade ilmadega paigaldatud külmsegu peab vastu mõned päevad, plusskraadidega pandu võib aga kevadeni vastu pidada. Sobiva ilmaga lapitakse auke ka bituumeni ja killustikuga, mis on märksa püsivam lahendus.“

Koolifüüsika kordamistund ehk Kuidas tekivad asfaltkattesse augud