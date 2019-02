Rokkar Priit Jürjens turgutab kohalikku muusikamaastikku ja hakkab korraldama LA-s populaarseid jämmiõhtuid 

„See idee tuli Los Angelesest, kus ma päris pikalt elasin. Seal on need väga populaarsed. Kuulsin tuttavate käest, et sellised asjad toimuvad ka Helsingis ja mõtlesin, et miks mitte ka siin proovida,“ sõnab Brad Õhtulehele. Jämmiõhtu tähendab seda, et kõik muusikud, kel vähegi tahtmist, tulevad kokku ja hakkavad koos muusikat tegema.

Kui keegi nüüd mõtleb, et kohale võivad tulla ainult profid muusikud, siis nii see ei ole. Samuti pole vaja osalemiseks oma kukrut kergendada. „Sissepääs on täiesti tasuta, oodatud on kõik muusikud, ka need, kes siiani ainult oma magamistoas või garaažis pilli harjutanud on,“ kutsub mees kõiki üles osalema. Mine tea, ehk sünnib sealt ägedaid kooslusi, millega järgmisel aastal kasvõi „Eesti laulule“ minna.