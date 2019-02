Kinnisvara hinnatõus jätkub: Tallinnas maksab korteri ruutmeeter peaaegu 2000 eurot 

„Tänu ehitussektori tööjõupuudusele on paljud arendajad uute projektide ehitamise külmutanud. Ehitusel küsib ka koristaja vähemalt keskmist palka ja niimoodi on raske plussi jääda. Pikas plaanis võib tööjõu kallinemine ja uute arenduste vähenemine hinda kõrgemaks mõjutada,” rääkis Vahter.

Jaanuaris müüdi Tallinnas 751 korterit, mis on detsembriga samal tasemel. Kalleim korter müüdi 660 000 ning odavaim 7000 euroga. Eelmisel kuul müüdi Tallinnas 11 hoonestatud elamumaa krunti, mis on 20 võrra vähem kui detsembris. Kalleim elumaja müüdi 500 000 ning soodsaim 60 000 euro eest.

Möödunud kuul müüdi kümme elamumaa krunti, mis on ühe võrra rohkem kui detsembris. Kalleim krunt maksis pool miljonit ja odavaim 50 000.