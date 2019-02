Purunenud relakaketas lendas otse südamesse: tööõnnetusi on iga aastaga aina rohkem 

Ettevõtete kontrollid ja tööõnnetuste uurimise tulemused on näidanud, et töötajad kasutavad tõepoolest aegunud kettaid, mis keset tööd puruneda võivad. Selline rike võib töötajale alu maksma minna. Tööinspektsioonile on teada juhtum, kus töötaja alustas pärast lõunapausi nurklihvijaga tööd. Aegunud nurklihvija ketas purunes töö käigus ja üks kettaosa tungis töötajale rindu – otse südamesse. Kohale kutsutud kiirabi fikseeris töötaja surma.

Tööinspektsioon palub enne ostu ketaste aegumise tähtaega kontrollida. Üldjuhul on need numbrid pressitud lõikeketta keskmisele, metallist osale. Väiksematel ketastel, millel metallist osa ei ole, on see tähistus trükitud sildile või otse kettale. Eriti hoolikalt palub tööinspektsioon kontrollida kodus kasutatavaid ketaslõikureid, sest kuigi ketas võib olla ainult veerandi võrra kulunud, võib selle kasutusaeg läbi olla.