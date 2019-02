SKRIPALIDE MÜRGITAMINE: juba viis kahtlusalust 

Teatavasti süüdistas politsei mürgirünnakus esmalt Aleksandr Petrovi ja Ruslan Boširovit, kelles uuriva ajakirjanduse ühendus Bellingcat tundis ära ära Vene sõjaluure GRU teenekad töötajad Aleksandr Miškini ja Anatoli Tšepiga. Ajaleht The Telegraph teatas sel nädalal, et rünnakus osales veel kolmaski mees, kes esines Sergei Fedotovi nime all ning ühe versiooni järgi juhtis tema mürgitamisoperatsiooni ja tõi ka parfüümipudeli närvimürgiga Novitšok Inglismaale.