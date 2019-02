Eesti uudised VANGLAELU PARADOKS: kelm istub vagusi trellide taga, karistus aga muudkui pikeneb Juhan Haravee , täna, 12:00 Jaga:

KÜMME KUUD JUURDE: Kinni istuva Jaroslav Knõši karistusaeg pikenes kümne kuu võrra, kui tema vanad patud kohtu ette toodi. Teet Malsroos

Eestis tegutsevad kelmid on nii töökad, et politseil võtab juba kinni istuva mehe paturegistris vahekokkuvõtete tegemine aastaid. 7. veebruaril toimunud kohtuistungile tuli Jaroslav Knõš pruunides vangitunkedes ning tema kaks kaasosalist erarõivastes. Ei päästa neid karistusest seegi, et üks kolmandik kuritegelikust grupist kuulub valitsuserakonda.