EKRE sotsiaalpoliitikat esindas ETVs alternatiivravi propageeriv Helle Kullerkupp  

EKRE tervishoiupoliitika üks eestkõnelejaid Helle Kullerkupp on Pärnus tegutseva ja alternatiivravi pakkuva Tervistava Stuudio omanik ja juhataja, kirjutab ERR UUdised.

"Poliitikas on mu eesmärk aidata muuta peameditsiini suunda paremaks. Mul ei ole eesmärk alternatiivi seadustada ja seda kuidagi propageerida, see on minu hobi, juba 12 aastat," kinnitab Kullerkupp.