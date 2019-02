ALUSPESU JA VASELIIN: Jacko teenija paljastab Neverlandi räpased saladused 

McManus (56) rääkis DailyMailTV-le, et ta nägi oma silmaga pealt Jacksoni haiglast läbikäimist väikeste poistega ning ka laulja salajaste seksivideote kogu. 1990-1994 Neverlandis popikuninga isikliku teenijana töötanud naine väidab, et Michael tõi oma magamistuppa arvukaid poisikesi. Jacksoni elamist koristades nägi McManus mõndagi häirivat.

Teenijanna rääkis, et ta pidi tihtipeale õngitsema magamistoas olevast mullivannist ja teistest Neverlandi vannidest Jacksoni ja tema väikeste sõprade aluspesu. Poisikesed olnud lauljal tihtipeale terve nädalavahetuse külas. Kui superstaari ja poisikeste trussikud just üheskoos vees ei hulpinud, vedelenud need mullivanni ees. Poisikesed kõndinud maja peal peaaegu paljalt ringi. Väikeseid aluspükse leidnud McManus ka Michaeli magamistoa tagasoppidest, ühest garderoobikapist ja arhiivikappide sügavustest. „Need olid väga jäigad, korpas ja kollased, aga ma ei teadnud, kellele need kuulusid.“