FOTOD | Välisiminister Sven Mikser Washingtonis: USA on pühendunud NATO-le ja liitlaste kaitsmisele 

„Transatlantiline ühtsus ja solidaarsus on aidanud juba kümnendite vältel hoida Euroopas rahu ja stabiilsust. NATO on olnud selle keskmes ning USA pühendumus alliansile on jätkuvalt võtmetähtsusega,“ sõnas välisminister Mikser. Nii Esindajatekoja väliskomisjoni kui ka Senati välissuhete komisjoni juhid kinnitasid USA kindlat pühendumust transatlantilise ühtsuse hoidmisel ja liitlaste kaitsmisel, edastas välisministeeriumi avalike suhete osakond.