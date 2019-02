DJ Darude'i esimene eurolaul äratas vastakaid arvamusi 

Pressiteates räägib Darude, et see on kolmest palast tema jaoks kõige isiklikum. „„Release Me“ on kodust eemal viibiva lapsevanema patukahetsus, kus ebapiisavuse tunnet karjutakse kogu universumile. Mul endal on kõik tasakaalus, aga vahel tekivad välisreisidel süümepiinad, kihvatused või hirmus koduigatsus. Usun, et paljudel lapsevanematel on vahel sellised tunded.“