Eurovision Tere tulemast tagasi! Venemaad esindab tänavu Eurovisionil taas Sergei Lazarev Katharina Toomemets , täna, 09:20

Sergei Lazarev 2016. aastal Eurovisionil AP/Scanpix

Sergei Lazarev, kes saavutas oma looga „You Are The Only One“ 2016. aastal Eurovisionil kolmanda koha, on tagasi. Venemaa rahvusringhääling RTR valis mehe sel aastal taas Venemaad esindama.