Matti Nykänenile ei korraldata riiklikke matuseid 

Nüüd teatab Terho Twitteris, et on Matti Nykäneni omastega nõu pidanud. „Nad on pärast selle küsimuse vaagimist palunud mul teada anda, et soovivad pidada matused pereringis ilma riiklikku tsermooniata. Palju jõudu neile leinaajaks. Matti sportlikke saavutusi austame muul moel,“ lubab Terho.