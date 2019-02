Mida saame lapsevanematena teha, et lapse organism oleks tugevam? 

Võiks ju väita, et lasteaias käivate laste puhul on normaalne, et laps on enamus aastast haige. Kas see on ikka normaalne? Mina, kahe lapse emana ja lastele spetsialiseerunud toitumisnõustajana ei saa sellise väitega kohe kuidagi nõus olla. Kuidas saab laps, kes peab pidevalt erinevaid ravimeid tarvitama, vaevlema erinevate viirushaiguste küüsis, tundma end haiguse tõttu halvasti, olla normaalne nähtus?

Immuunsüsteemi võib pidada inimese keha kõige võimsamaks süsteemiks. See hoiab ära haigustest tingitud koekahjustusi, kõrvaldab kehasse tunginud mikroorganisme ja võõraineid ning suudab hävitada kahjustunud keharakke. Meie imuunsüsteem on meile eluliselt vajalik. Kui aga laps on pidevalt haige, ei arene tema imuunsüsteem vajalikul määral, et tagada täiskasvanuna vajalik kaitse.

Mida meie saame teha?

Palju und

Teha saab palju ja üks millest alustada, on lapsele piisav une- ja puhkeaja võimaldamine. Täiskasvanu peab igal öösel magama 7–9 tundi, lapsed erinevates vanustes veelgi enam. Kuna meie organismil on välja kujunenud une-ärkveloleku rütm, siis tasuks seda järgida ja vaadata, et laps saab magama minna alati enam-vähem samal ajal. Kui tekib unevõlg, siis suureneb koheselt stressihormooni kortisooli tootmine. See aga omakorda nõrgestab hetkega organismi vastupanuvõimet haigustekitajatele.

Vähem stressi

Tähtis on ka jälgida, et lastel ei oleks liigset stressi. Vanematena peame lastel aitama stressitaset madalal hoida. Lasteaias, suures kollektiivis, eemal kodust ja emast-isast, on väikelapsele väga stressirikas. Abiks oleks lühemad lasteaiapäevad ja lisapuhkepäevad. Kui võimalik, siis lubada lapsel mõnel päeval lisaks nädalavahetusele veel puhata ja kodus olla. Lapsed, nagu ka täiskasvanud, vajavad palju häid emotsioone, koosveedetud kvaliteetaega, piisavat tähelepanu, palju kallistusi ja naeratusi. Kõik need asjad kokku aitavad hästi kaasa immuunsüsteemil väliste hävitajatega paremini toime tulla.