Siret Kotka-Repinski: ilma Savisaareta võitleks ma tänagi oma elu eest ja mul poleks poega 

Kui „Pealtnägija“ tegi Savisaarest erisaate, rääkis Siret seal, et kui nad käisid 2014. aastal Hispaanias, oli see seetõttu, et Siret oli haige. „Kui sealsed arstid poleks kohe jaole saanud ja haiguskolled eemaldanud, siis suure tõenäosusega võitleks ma tänagi veel oma elu eest... ja mul ei oleks minu kolm aastat hiljem sündinud poega.“ Et Siretil on laps ning tervis korras, on Savisaare teene. „Tema helistas oma heale sõbrale Kofkinile, kel olid tuttavad arstid Hispaanias.“