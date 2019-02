VIDEO | ÕUDNE NAPIKAS: Pärnus kelgutasid lapsed otse auto ette 

Ohtlik vahejuhtum toimus Pärnus Riia maantee ja Suur-Jõe tänava vahelisel ajutisel teel kella kuue ajal õhtul. Kuna Pärnu on üsna lame, kasutavad lapsed kõrvalolevat küngast kelgumäena.

"Tundus, et need poisid lausa rihtisid auto ette," rääkis Uno Õhtulehele. Pärast seda läksid lapsed eemale aia äärde. "Seisin ja vangutasin pead. Ju nad oleks plehku pannud, kui ma oleks autost väljunud," nentis mees, et kelgutajatele sõnu peale lugema ta ei hakanud.