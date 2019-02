Talu põles juba kolmandat korda: peremees hukkus 

Vaid paar aastat tagasi tehti pääseameti rahastatud projekti raames Reinu majas korda pliit ja ahi ning majja pandi suitsuandurid. Sel korral need inimelu ei päästnud.

„Peremees oli jala välja väänanud ja sai vaevalt käia. Nüüd olid aga leegid nii suured, et pääsu ilmselt polnud. Majja jäid ka kaks kassi,“ räägib ta ning tuletab meelde, kuidas ta poolteist nädalat tagasi naabrimehel külas käies riidles tollega suitsukonide pärast. Rein oli neid lihtsalt tooli peale pannud, tal polnud midagi tuhatoosisarnastki. „Õpetasin, et võtku kas või klaaspurk,“ meenutab Ira.

Ira tõdeb, et kuigi naabri maja on suhteliselt kaugel, oli tal hirm ka seetõttu, et sädemed tema koduni ei jõuaks. „Hirm oli suur, sest mäletan, kui 60. aastatel Kasepääl majad järjest süttisid. Üks maja oli ikka päris kaugel, aga tuul puhus tugevalt selle suunas. Olin siis väike tüdruk,“ meenutab ta.